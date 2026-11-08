İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Kamran Əliyev və prokurorluğun rəhbər heyəti Zəfər Tağını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:58
    Kamran Əliyev və prokurorluğun rəhbər heyəti Zəfər Tağını ziyarət edib

    Baş prokuror Kamran Əliyev və prokurorluğun rəhbər şəxsi heyəti 8 noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar olaraq Zəfər Tağı abidəsini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, prokurorluq əməkdaşları şəhidlərin ruhuna ehtiramlarını bildiriblər.

    Kamran Əliyev və prokurorluğun rəhbər heyəti Zəfər Tağını ziyarət edib
    Kamran Əliyev və prokurorluğun rəhbər heyəti Zəfər Tağını ziyarət edib

    Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfər tağı
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    Кямран Алиев и руководство прокуратуры посетили монумент "Арка Победы"
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    Kamran Aliyev and senior prosecutors visit Victory Arch monument
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