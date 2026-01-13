İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində "Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:35
    İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində Dəmirli Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 13-də Ağdərə rayonunun Canyataq kəndində "Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса "Демирли" в Агдеринском районе
    President Ilham Aliyev inspects 'Damirli' Ore Processing Complex in Janyataq village, Aghdara

