    Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса "Демирли" в Агдеринском районе

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 15:38
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса Демирли в Агдеринском районе

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса "Демирли" в селе Джанйатаг Агдеринского района.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində "Dəmirli" Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    President Ilham Aliyev inspects 'Damirli' Ore Processing Complex in Janyataq village, Aghdara

