Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса "Демирли" в Агдеринском районе

В Загатале произошло ДТП, есть погибший и пострадавший Происшествия

Счетная палата выявила проблемы в учете госдолга Азербайджана Финансы

Азербайджан с 2008 года привлек свыше $9 млрд суверенного финансирования Финансы

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района Внутренняя политика

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика

Баба Рзаев: В 2025 году на освобожденных территориях произведено 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии Энергетика

Верховная Рада поддержала увольнение Шмыгаля с должности минобороны Украины Другие страны

Фото Президент принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в Агдеринском районе - ОБНОВЛЕНО Энергетика