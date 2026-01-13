Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса "Демирли" в Агдеринском районе
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 15:38
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса "Демирли" в селе Джанйатаг Агдеринского района.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
