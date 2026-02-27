Hökumət üzvlərinin martda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb
- 27 fevral, 2026
- 10:49
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin mart ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
|
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi
gün
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Yevlax
|
Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Ucar, Kürdəmir
|
02
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Göyçay, Zərdab, Ağcabədi
|
04
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Şirvan
|
Şirvan, Hacıqabul
|
04
|
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Şuşa
|
Şuşa, Xankəndi, Xocalı
|
04
|
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Neftçala
|
Neftçala, Salyan
|
05
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Saatlı
|
Saatlı, İmişli, Sabirabad, Şirvan
|
05
|
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Qobustan
|
Qobustan, Sumqayıt, Abşeron, Xızı, Qubadlı, Zəngilan
|
06
|
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Xankəndi
|
Xankəndi, Ağdərə, Xocalı
|
06
|
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik
|
06
|
10.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Şuşa
|
Şuşa
|
11
|
11.
|
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Rəşad İsmayılov
|
Şabran
|
Şabran, Xaçmaz, Siyəzən, Xızı
|
12
|
12.
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Şirvan
|
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala, Biləsuvar
|
12
|
13.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Laçın
|
Laçın
|
13
|
14.
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Qəbələ
|
Qəbələ, Oğuz, İsmayıllı, Ağdaş
|
13
|
15.
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Ağdam
|
Ağdam, Füzuli, Xocavənd
|
13
|
16.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Hacıqabul
|
Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala, Biləsuvar
|
13
|
17.
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
|
Qobustan
|
Qobustan, Şamaxı
|
13
|
18.
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Bərdə
|
Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Laçın, Xocalı
|
13
|
19.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Abşeron
|
Abşeron, Zəngilan
|
13
|
20.
|
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
|
Kəlbəcər
|
Kəlbəcər
|
13
|
21.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Salyan
|
Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Biləsuvar
|
16
|
22.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
|
Cəbrayıl
|
Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan
|
16
|
23.
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Göygöl
|
Göygöl, Daşkəsən
|
17
|
24.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Vüsal Nəsirli
|
Naftalan
|
Naftalan, Goranboy
|
18
|
25.
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Ağsu
|
Ağsu, Şamaxı, Göyçay, İsmayıllı, Kürdəmir
|
19
|
26.
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
İmişli
|
İmişli, Saatlı, Sabirabad
|
19
Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.