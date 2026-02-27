İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Hökumət üzvlərinin martda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 10:49
    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin mart ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    Qəbulun keçirildiyi

    şəhər, rayon

    Əhatə olunan

    şəhər və rayonlar

    Qəbulun keçirildiyi

    gün

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    Yevlax

    Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Ucar, Kürdəmir

    02

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Kürdəmir

    Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Göyçay, Zərdab, Ağcabədi

    04

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    Şirvan

    Şirvan, Hacıqabul

    04

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Şuşa

    Şuşa, Xankəndi, Xocalı

    04

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Neftçala

    Neftçala, Salyan

    05

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

    Saatlı

    Saatlı, İmişli, Sabirabad, Şirvan

    05

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Qobustan

    Qobustan, Sumqayıt, Abşeron, Xızı, Qubadlı, Zəngilan

    06

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Xankəndi

    Xankəndi, Ağdərə, Xocalı

    06

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Lənkəran

    Lənkəran, Astara, Lerik

    06

    10.

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Şuşa

    Şuşa

    11

    11.

    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri

    Rəşad İsmayılov

    Şabran

    Şabran, Xaçmaz, Siyəzən, Xızı

    12

    12.

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Şirvan

    Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala, Biləsuvar

    12

    13.

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    Laçın

    Laçın

    13

    14.

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Qəbələ

    Qəbələ, Oğuz, İsmayıllı, Ağdaş

    13

    15.

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Ağdam

    Ağdam, Füzuli, Xocavənd

    13

    16.

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Hacıqabul

    Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala, Biləsuvar

    13

    17.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

    Qobustan

    Qobustan, Şamaxı

    13

    18.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Bərdə

    Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Laçın, Xocalı

    13

    19.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Abşeron

    Abşeron, Zəngilan

    13

    20.

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

    Zaur Əliyev

    Kəlbəcər

    Kəlbəcər

    13

    21.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    Salyan

    Salyan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Biləsuvar

    16

    22.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

    Cəbrayıl

    Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan

    16

    23.

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Göygöl

    Göygöl, Daşkəsən

    17

    24.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Vüsal Nəsirli

    Naftalan

    Naftalan, Goranboy

    18

    25.

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Ağsu

    Ağsu, Şamaxı, Göyçay, İsmayıllı, Kürdəmir

    19

    26.

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    İmişli

    İmişli, Saatlı, Sabirabad

    19

    Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

