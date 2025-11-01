Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial media hesabında "Zəngəzur dəhlizi" başlığı ilə foto paylaşıb.
"Report" fotonu təqdim edir:
#ZangazurCorridor!! pic.twitter.com/FHRKInQii7— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 1, 2025
