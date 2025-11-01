İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb

    Daxili siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 17:09
    Hikmət Hacıyev

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" sosial media hesabında "Zəngəzur dəhlizi" başlığı ilə foto paylaşıb.

    "Report" fotonu təqdim edir:

    Хикмет Гаджиев поделился фото Зангезурского коридора
    Hikmat Hajiyev shares image from Zangazur Corridor

