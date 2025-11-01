Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Хикмет Гаджиев поделился фото Зангезурского коридора

    Внутренняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 17:15
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фотографией с надписью "Зангезурский коридор".

    Как сообщает Report, Гаджиев разместил публикацию на своей странице в социальной сети X.

    Hikmət Hacıyev Zəngəzur dəhlizindən foto paylaşıb
    Hikmat Hajiyev shares photo from Zangazur Corridor

