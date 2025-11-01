Хикмет Гаджиев поделился фото Зангезурского коридора
Внутренняя политика
- 01 ноября, 2025
- 17:15
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился фотографией с надписью "Зангезурский коридор".
Как сообщает Report, Гаджиев разместил публикацию на своей странице в социальной сети X.
#ZangazurCorridor!! pic.twitter.com/FHRKInQii7— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 1, 2025
