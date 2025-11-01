Вклады населения в азербайджанских банках выросли на 11,5% Финансы

Аббас Арагчи: Иран не откажется от обогащения урана и ракетной программы Другие страны

ЕС создает систему быстрой переброски войск и техники Другие страны

Хикмет Гаджиев поделился фото Зангезурского коридора Внутренняя политика

Номинальный эффективный курс азербайджанского маната снизился в сентябре Финансы

Фото Сахиба Гафарова находится с визитом в Египте Милли Меджлис

Саудовская Аравия рассчитывает в середине ноября подписать оборонное соглашение с США Другие страны

Азербайджан на конференции ISC в Исламабаде представит первый вице-спикер парламента Внешняя политика