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    Fərid Əhmədov Samuxda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 17:34
    Fərid Əhmədov Samuxda vətəndaşları qəbul edib

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov 5 və 6 noyabr tarixlərində Samux rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Gəncə şəhəri, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Samux və Göygöl rayonlarından ümumilikdə 119 vətəndaşın ədliyyə fəaliyyəti ilə, eləcə də ədliyyə orqanlarında işə qəbulla bağlı müraciətləri dinlənilib.

    Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində müsbət həllini tapıb. Əlavə araşdırma tələb edən digər müraciətlərə isə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə baxılması ilə bağlı Nazirliyin aidiyyəti struktur qurumlarının rəhbər şəxslərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qeyd edək ki, qəbul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilib.

    Vətəndaş qəbulu Fərid Əhmədov
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