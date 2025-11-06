İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Əliməmməd Nuriyev: Ədəbi dilin pozulmasına qarşı ictimai maarifləndirmə kampaniyaları aparılmalıdır

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:54
    Əliməmməd Nuriyev: Ədəbi dilin pozulmasına qarşı ictimai maarifləndirmə kampaniyaları aparılmalıdır

    Ədəbi dilin, orfoqrafiya qaydalarının pozulmasına qarşı ictimai maarifləndirmə kampaniyaları aparılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Konstitusiya" Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əliməmməd Nuriyev "Qərbi Azərbaycana Qayıdış" mövzusunda ictimai müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev AMEA-dakı çıxışında ana dilinin saflığının, təmizliyinin qorunması məsələsini bir daha qaldırıb:

    "Dövlət başçısı Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmənin dəyişdirilməsini ya səhv, ya da təxribat kimi dəyərləndirdi, bu istiqamətdə bütün ictimai fəalları, ictimaiyyəti bir nöqtəyə vurmağa çağırdı. Əgər dövlətin ərazi bütövlüyü onun sərhədləri ilə ölçülürsə, milli kimliyin bütövlüyü də ilk növbədə dilin saflığı və işləkliyi ilə müəyyən olunur. Tarix sübut edib ki, bir xalqı məhv etmək üçün onun dilini sıradan çıxarmaq kifayətdir. Dilin məhv olması millətin şüurunda boşluq yaradır, kollektiv yaddaşı silir, tarixi əlaqə zəncirini qırır. Coğrafi sərhədləri ordu qoruyursa, mənəvi sərhədləri də dil qoruyur. Onu qorumaq isə həm vətəndaşlıq borcu, həm də strateji məsuliyyətdir".

    Ə.Nuriyev bildirib ki, bu istiqamətdə maarifləndirmə aparılmalı, gənc nəsil bu işə cəlb edilməli, monitorinqlər və innovativ təşəbbüslər göstərilməlidir:

    "Dövlət orqanları, QHT-lər, akademiya və cəmiyyət arasında əlaqələr daha da genişləndirilməlidir. Gənc nəsil və ana dili təşəbbüsləri irəli sürülməlidir. Azərbaycan dilinin elektron lüğətinin texnoloji bazası ilə bağlı layihə hazırlana bilər. Sosial mediada dil normalarının qorunması üçün bələdçi sistemi yaradıla bilər. Debatlar, müxtəlif müsabiqələr, regional və beynəlxalq təşəbbüslər həyata keçirilməlidir".

    Əliməmməd Nuriyev Azərbaycan dili QHT

    Son xəbərlər

    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlanıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    11:48

    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    11:42

    Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    11:40

    "Neftçi" klubu 2500 manat cərimələnib

    Futbol
    11:35

    Ermənistan MTX-də Xarici Əks-Kəşfiyyat Xidməti yaradılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti