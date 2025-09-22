İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Əli Nağıyev: Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə təhdidlərə qarşı xüsusi xidmət orqanları vacib rol oynayır

    Daxili siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 18:13
    Əli Nağıyev: Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə təhdidlərə qarşı xüsusi xidmət orqanları vacib rol oynayır

    Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə təhdidlər sırasında yer alan terror hücumlarının, silahlı münaqişələrin, texnogen qəzaların və ekoloji fəlakətlərin qarşısının alınmasında xüsusi xidmət orqanlarının vacib rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev III Bakı Təhlükəsizlik Forumunda çıxışında deyib.

    O bildirib ki, sadalanan mənfi təzahürlərin nəticəsində yaranan humanitar böhranlar zamanı kompleks yanaşmanın sərgilənməsinin, ölkələrin təhlükəsizlik qurumlarının və aidiyyəti təsisatlarının koordinasiyalı fəaliyyət göstərməsi zəruridir.

    Али Нагиев: Органы спецслужб играют важную роль в противодействии угрозам системе безопасности

