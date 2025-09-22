Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Али Нагиев: Органы спецслужб играют важную роль в противодействии угрозам системе безопасности

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 18:27
    Али Нагиев: Органы спецслужб играют важную роль в противодействии угрозам системе безопасности

    Органы специальных служб играют важную роль в противодействии угрозам международной системе безопасности.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев на III Бакинском форуме безопасности.

    Он заявил о необходимости комплексного подхода во время гуманитарных кризисов, образующихся в результате перечисленных негативных явлений, координированной деятельности структур безопасности и соответствующих учреждений стран.

    Бакинский форум безопасности Али Нагиев Служба государственной безопасности
    Əli Nağıyev: Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə təhdidlərə qarşı xüsusi xidmət orqanları vacib rol oynayır

    Последние новости

    19:03

    Глава Комитета: Подготовлены генпланы 12 городов Карабаха и Восточного Зангезура

    Инфраструктура
    19:02

    Президент Казахстана обсудил с главой Chevron поставки углеводородов по Среднему коридору

    В регионе
    18:50

    Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утверждения

    Инфраструктура
    18:48

    Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридора

    В регионе
    18:47

    Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречи

    Внешняя политика
    18:43

    Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиями

    Формула 1
    18:40

    Эрдоган призвал мировое сообщество признать Палестину

    В регионе
    18:39

    ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спрос

    Энергетика
    18:36
    Фото

    Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в Казахстане

    В регионе
    Лента новостей