İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:55
    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov 7 noyabr 2025-ci il tarixində Masallı şəhərində Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Cəlilabad və Yardımlı rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, vətəndaşlar nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə dair məsələlərlə bağlı 6 noyabr tarixinədək yalnız rəsmi iş günləri və saatları ərzində Ədliyyə Nazirliyinin +994 12-510-10-01 (daxili nömrə: 10941) nömrəli telefonu vasitəsilə, eləcə də Lənkəran regional ədliyyə idarəsinə (ünvan: Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi 1, əlaqə telefonu: +994 12-510-10-01 (daxili nömrə: 17520, 17550, 17551) müraciət edərək qəbula yazıla bilərlər.

    "Həmçinin [email protected] e-poçt ünvanı, eləcə də Nazirliyin rəsmi veb-saytında "Elektron xidmətlər" bölməsində "Vətəndaşların ədliyyə orqanlarında qəbula yazılması" xidməti vasitəsilə də qəbula yazılmaq mümkündür. Qəbula gələn vətəndaşlardan əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmələri və özləri ilə şəxsiyyət vəsiqəsini gətirmələri xahiş olunur. Qəbula yazılan şəxslərə qəbulun keçiriləcəyi ünvan və saat barədə əvvəlcədən məlumat veriləcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Ədliyyə Nazirliyi Vətəndaş qəbulu Masallı

    Son xəbərlər

    17:10

    Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    17:09

    KTMT-nin döyüş potensialının artırılması planlaşdırılır

    Region
    17:02

    Sabah Azərbaycanın Omandakı səfirliyinin inzibati binasının rəsmi açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    17:01

    Azərbaycan və Özbəkistan sərhədlərin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    16:59

    Ərdoğan: "Altay"la birlikdə tank texnologiyasında yeni dövrün qapısını açmışıq

    Region
    16:56

    Sabah Qaraçuxur qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:55

    Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    16:55

    Minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Naxçıvanda evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti