Ədliyyə naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək
- 28 oktyabr, 2025
- 16:55
Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov 7 noyabr 2025-ci il tarixində Masallı şəhərində Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Cəlilabad və Yardımlı rayon sakinlərini qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, vətəndaşlar nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə dair məsələlərlə bağlı 6 noyabr tarixinədək yalnız rəsmi iş günləri və saatları ərzində Ədliyyə Nazirliyinin +994 12-510-10-01 (daxili nömrə: 10941) nömrəli telefonu vasitəsilə, eləcə də Lənkəran regional ədliyyə idarəsinə (ünvan: Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi 1, əlaqə telefonu: +994 12-510-10-01 (daxili nömrə: 17520, 17550, 17551) müraciət edərək qəbula yazıla bilərlər.
"Həmçinin [email protected] e-poçt ünvanı, eləcə də Nazirliyin rəsmi veb-saytında "Elektron xidmətlər" bölməsində "Vətəndaşların ədliyyə orqanlarında qəbula yazılması" xidməti vasitəsilə də qəbula yazılmaq mümkündür. Qəbula gələn vətəndaşlardan əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmələri və özləri ilə şəxsiyyət vəsiqəsini gətirmələri xahiş olunur. Qəbula yazılan şəxslərə qəbulun keçiriləcəyi ünvan və saat barədə əvvəlcədən məlumat veriləcək", - məlumatda qeyd olunub.