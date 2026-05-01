Ədalət Fərəcov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 01 may, 2026
- 12:47
Ədalət Nurulla oğlu Fərəcov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Ədalət Fərəcov bu ordenlə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub.
