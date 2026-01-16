İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mürsəl İbrahimov Neftçalada vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 14:26
    Mürsəl İbrahimov Neftçalada vətəndaş qəbulu keçirib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, general-mayor Mürsəl İbrahimov Xidmətin Neftçala rayon şöbəsinin inzibati binasında Neftçala, Salyan, Şirvan və Hacıqabul şəhər və rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Xidmətdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda 3 müharibə iştirakçısı olmaqla 17 vətəndaşın müraciəti dinlənilib.

    Vətəndaşlar Dövlət Xidmətində həqiqi hərbi xidmətə və ya işə qəbul, övladlarının gələcək müddətli həqiqi hərbi xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.

    Xidmət rəisi qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətini dinləyib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

    Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Dövlət Xidmətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər aidiyyəti qurumlara yönəldilib.

    Mürsəl İbrahimov Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Neftçala

    Son xəbərlər

    15:04

    Böyük Britaniya Baş nazirinin müavini Ukraynadadır

    Digər ölkələr
    14:59

    Samvel Karapetyan yenidən MTX-nin təcridxanasına köçürülüb

    Region
    14:58

    Deputat: Azad olunmuş ərazilərdə növbəti seçkilərədək bələdiyyələr yaradıla bilər

    Daxili siyasət
    14:53

    Ötən il Energetika Nazirliyi 157 icazə verib

    Energetika
    14:52

    "Zirə" ikinci yoxlama oyununda məğlub olub

    Futbol
    14:48

    Putin: Region dövlətlərinin iştirakı ilə konstruktiv dialoqun irəliləməsinə kömək etməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    14:45
    Foto

    Anar Quliyev: "Multilateralizm qlobal çağırışlar üçün ən effektiv yanaşmadır"

    İnfrastruktur
    14:42

    İndi aviabiletlər də ABB Business-də alınır

    Maliyyə
    14:39
    Foto

    Səfir: 1990 və 1991-ci ilin yanvar hadisələri Azərbaycan və Litvanın azadlıq hərəkatında əsas rol oynayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti