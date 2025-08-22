Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.
“Report” xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə DMX-nin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Əsədullayev Madar İsmayıl oğlu – polkovnik-leytenant
Seyfullayev Elşən Baxış oğlu – polkovnik-leytenant
Təhməzov İrafət Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant
“İgidliyə görə” medalı ilə
Abbasov Elşən Kamran oğlu – polkovnik
Babayev Ramin Fəraməz oğlu – polkovnik
Heydərov Elçin Yolçu oğlu – polkovnik
Həsənov Rauf Fuad oğlu – polkovnik
Nəsirov Tamerlan Tariyel oğlu – polkovnik
Qədirov Ətraf Nurağa oğlu – baş gizir
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Abdullayev Emin Malik oğlu – polkovnik-leytenant
Babayev Həsən Əli Balaca oğlu – polkovnik-leytenant
İsmayılov Anar İslam oğlu – polkovnik-leytenant
Quliyev Elmar Nəriman oğlu – polkovnik-leytenant
Quliyev İslam Fuad oğlu – polkovnik-leytenant
Mirzəyev Rəşad Gülağa oğlu – polkovnik-leytenant
Nəcəfov Amid Valeh oğlu – polkovnik-leytenant
Orucov Emin Tubail oğlu – polkovnik-leytenant
Soltanov Rasim Cavanşir oğlu – polkovnik-leytenant
Sultanov Samir Həsənağa oğlu – polkovnik-leytenant
Şirəliyev Elvin Oruc oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərova Təranə Qəzənfər qızı – tibb xidməti mayoru
Qasımov Rəşad Nizami oğlu – ədliyyə mayoru
Məmmədova Fəridə Vidadi qızı – mayor
Muradxanov Kamil Vaqif oğlu – mayor
Orucov Cavid Yusif oğlu – mayor
Rəsulov Emin Tahir oğlu – mayor
Ağabalayev Fərhad Cahangir oğlu – kapitan
Əliyev Yusif Səfər oğlu – kapitan
Həsənov Roma Nadiroviç – kapitan
Ağaverdiyev Orxan Yaqub oğlu – baş leytenant
Cəfərova Nurlanə Mehdi qızı – baş gizir
Nəsirova Səbinə Elçin qızı – baş gizir
Rəhimov Ziya Qalib oğlu – baş gizir
Abdullayev Elşən Xoşbəxt oğlu – baş çavuş
Kərimov Anar Nazim oğlu – baş çavuş
Musayev Mahir Malik oğlu – baş çavuş.