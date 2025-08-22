Haqqımızda

Daxili siyasət
22 avqust 2025 14:32
Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI
İlham Əliyev

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.

“Report” xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə DMX-nin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Əsədullayev Madar İsmayıl oğlu – polkovnik-leytenant

Seyfullayev Elşən Baxış oğlu – polkovnik-leytenant

Təhməzov İrafət Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant

“İgidliyə görə” medalı ilə

Abbasov Elşən Kamran oğlu – polkovnik

Babayev Ramin Fəraməz oğlu – polkovnik

Heydərov Elçin Yolçu oğlu – polkovnik

Həsənov Rauf Fuad oğlu – polkovnik

Nəsirov Tamerlan Tariyel oğlu – polkovnik

Qədirov Ətraf Nurağa oğlu – baş gizir

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Abdullayev Emin Malik oğlu – polkovnik-leytenant

Babayev Həsən Əli Balaca oğlu – polkovnik-leytenant

İsmayılov Anar İslam oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Elmar Nəriman oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev İslam Fuad oğlu – polkovnik-leytenant

Mirzəyev Rəşad Gülağa oğlu – polkovnik-leytenant

Nəcəfov Amid Valeh oğlu – polkovnik-leytenant

Orucov Emin Tubail oğlu – polkovnik-leytenant

Soltanov Rasim Cavanşir oğlu – polkovnik-leytenant

Sultanov Samir Həsənağa oğlu – polkovnik-leytenant

Şirəliyev Elvin Oruc oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərova Təranə Qəzənfər qızı – tibb xidməti mayoru

Qasımov Rəşad Nizami oğlu – ədliyyə mayoru

Məmmədova Fəridə Vidadi qızı – mayor

Muradxanov Kamil Vaqif oğlu – mayor

Orucov Cavid Yusif oğlu – mayor

Rəsulov Emin Tahir oğlu – mayor

Ağabalayev Fərhad Cahangir oğlu – kapitan

Əliyev Yusif Səfər oğlu – kapitan

Həsənov Roma Nadiroviç – kapitan

Ağaverdiyev Orxan Yaqub oğlu – baş leytenant

Cəfərova Nurlanə Mehdi qızı – baş gizir

Nəsirova Səbinə Elçin qızı – baş gizir

Rəhimov Ziya Qalib oğlu – baş gizir

Abdullayev Elşən Xoşbəxt oğlu – baş çavuş

Kərimov Anar Nazim oğlu – baş çavuş

Musayev Mahir Malik oğlu – baş çavuş.

Rus versiyası Президент наградил отличившихся военнослужащих Службы государственной охраны

