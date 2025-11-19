İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Dövlət Komitəsində qanvermə aksiyası keçirilib

    Daxili siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 14:15
    Dövlət Komitəsində qanvermə aksiyası keçirilib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Səhiyyə Nazirliyinin "Respublika Qan Bankı" Publik Hüquqi Şəxsin (PHŞ) dəstəyi ilə könüllü qanvermə aksiyası təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    "Talassemiyasız həyat naminə" proqramı çərçivəsində "Konstitusiya və Suverenlik ili"nə həsr olunmuş aksiyada "Respublika Qan Bankı" PHŞ-nin həkim briqadası tərəfindən icra edilən aksiyada Dövlət Komitəsinin əməkdaşları könüllü donor kimi qan veriblər. Tədarük olunan qan nümunələri laboratoriya şəraitində yoxlandıqdan sonra talassemiyalı və hemofiliyalı, eləcə də qana ehtiyacı olan digər şəxslərin müalicəsində istifadə olunacaq.

    Dövlət Komitəsinin və tabeliyindəki strukturların əksəriyyətinin məcburi köçkünlərdən, şəhid ailəsi üzvlərindən, müharibə əlili və veteranlarından ibarət kollektivinin 100-ə yaxın əməkdaşı xeyriyyə aksiyasında iştirak edib.

    qanvermə aksiyası talassemiya "Qaçqınkom"

    Son xəbərlər

    15:11

    Rusiyanın Ternopol şəhərini atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:10

    Stiv Uitkoff Türkiyədəki danışıqlarda HƏMAS lideri ilə görüşməyəcək - YENİLƏNİB

    Region
    15:09

    Sabirabad xəstəxanasının rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq vəzifəlilərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:08
    Foto

    Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:06

    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    15:05
    Foto
    Video

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    15:03

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişdirilib, gündəliyi genişləndirilib

    Biznes
    15:03
    Foto

    SOCAR Şamaxı-Qobustan ərazisində aparılan tədqiqat proqramının nəticələrini açıqlayıb

    Energetika
    14:57

    "AzFina" onun üzvləri ilə əməkdaşlıq etməyən banklara xəbərdarlıq edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti