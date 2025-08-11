Haqqımızda

DİP: Vaşinqton görüşündə əldə edilən nəticələr böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir

DİP: Vaşinqton görüşündə əldə edilən nəticələr böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir Demokratik İslahatlar Partiyası (DİP) Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə səfərinin nəticələri ilə bağlı bəyanat verib.
Daxili siyasət
11 avqust 2025 10:53
DİP: Vaşinqton görüşündə əldə edilən nəticələr böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir

Demokratik İslahatlar Partiyası (DİP) Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə səfərinin nəticələri ilə bağlı bəyanat verib.

Bu barədə "Report"a siyasi təşkilatdan məlumat verilib.

Bəyanatda Prezident İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri çərçivəsində Azərbaycan-ABŞ arasında əldə edilmiş razılaşmaların, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi istiqamətində əldə edilən nəticələrin böyük tarixi əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanıb.

"Bayden dövründə kifayət qədər zədələnmiş Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli münasibətləri bərpa olunub, Prezident Donald Trampın imzaladığı sərəncamla Azərbaycana qarşı 33 il ərzində ədalətsiz şəkildə tətbiq olunan "Azadlığı Dəstəkləmə Aktı"na 907-ci düzəlişin tətbiqi dayandırılıb".

Qeyd olunub ki, Ağ Evdə paraflanan saziş bölgəyə dayanıqlı sülhün gəlməsinin əsas göstəricisidir:

"Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, Ermənistan öz ev tapşırıqlarını yerinə yetirəndən - konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını aradan qaldırandan sonra yekun sülh sazişi imzalanacaq".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Партия демократических реформ прокомментировала итоги визита президента Ильхама Алиева в США

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi