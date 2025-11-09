DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edib
Daxili siyasət
- 09 noyabr, 2025
- 00:02
Zəfər Günü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Daxili Qoşunların Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbi qulluqçularından ibarət parad heyəti də iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, parad heyətinə "Vətənə xidmətə görə" ordenli general-mayor Tofiq Hüseynov başçılıq edib.
Son xəbərlər
00:58
KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlərDigər ölkələr
00:21
Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edibHərbi
00:19
Aİ: Çin Avropa avtomobil istehsalçılarına əsas çiplərin tədarükünü bərpa edəcəkDigər ölkələr
00:11
Video
Hərbi paradda Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin "Yarasa" xüsusi təyinatlıları da keçid edibDaxili siyasət
00:02
Video
DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edibDaxili siyasət
00:00
Azərbaycanda Dövlət Bayrağı GünüdürDaxili siyasət
23:56
Rusiya qoşunları Ukraynanın istilik elektrik stansiyasına hücum edibDigər ölkələr
23:37
Ceyhun Bayramov: Gələn il Ermənistanla sülh perspektivinə inanıramXarici siyasət
23:27