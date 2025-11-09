İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 00:02
    DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edib

    Zəfər Günü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Daxili Qoşunların Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbi qulluqçularından ibarət parad heyəti də iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, parad heyətinə "Vətənə xidmətə görə" ordenli general-mayor Tofiq Hüseynov başçılıq edib.

