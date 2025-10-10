İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Deputat: Bəzən vəkillər yanlış informasiyalar yaymaqla müdafiə etdikləri şəxslərə bəraət ala biləcəklərini düşünürlər

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 15:46
    Deputat: Bəzən vəkillər yanlış informasiyalar yaymaqla müdafiə etdikləri şəxslərə bəraət ala biləcəklərini düşünürlər
    Siyavuş Novruzov

    Bəzən vəkillər mətbuatda düzgün olmayan informasiyalar yayırlar, bununla müdafiə etdikləri şəxslərə bəraət ala biləcəklərini düşünürlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov parlamentin oktyabrın 10-da keçirilən plenar iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, əslində, vəkil sadəcə müdafiə etdiyi şəxsin günahsızlığını faktlarla sübut etməyə çalışmalıdır:

    "Qəbul etmək lazımdır ki, Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Burada qanunun aliliyi qorunur və tətbiq edilir. Kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəsə münasibətdə bu belə olmalıdır".

    Milli Məclis vəkil qanun

