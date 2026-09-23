İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Dağ-mədən sənayesindəki layihələrin inkişafı regionların iqtisadiyyatına da müsbət təsir göstərəcək - RƏY

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:15
    Dağ-mədən sənayesindəki layihələrin inkişafı regionların iqtisadiyyatına da müsbət təsir göstərəcək - RƏY

    2027-2030-cu illəri əhatə edəcək dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramı üzrə dəmir filizi, mis, alüminium və qızıl istehsalının artırılması əsas istiqamətlər olacaq. "Daşkəsən", "Filizçay", "Dəmirli" və digər layihələrin inkişafı qarşıdakı dövrün əsas vəzifələrindəndir. Bu layihələr regionların iqtisadiyyatına və inkişafına da müsbət təsir göstərəcək.

    Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Eldar Quliyev deyib.

    O vurğulayıb ki, əsas məqsəd yalnız təbii sərvətlərin hasilatını artırmaq deyil, həmin resursların daha səmərəli şəkildə emal olunması və ölkə daxilində əlavə dəyər yaradılmasıdır:

    "Bunun üçün kəşfiyyat, hasilat, zənginləşdirmə və emal mərhələlərinin vahid istehsal zəncirində birləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Proqram çərçivəsində yeni istehsal güclərinin yaradılması investisiyaların artmasına da imkan verəcək. Ümumilikdə 2027–2030-cu illərdə bu sahəyə 5,3 milyard manat investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulur. Beş mindən çox yeni daimi iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Bu isə xüsusilə dağ-mədən layihələrinin yerləşdiyi bölgələrdə məşğulluğun və iqtisadi fəallığın artmasına şərait yaradacaq".

    Eldar Quliyev
    Deputat vurğulayıb ki, digər mühüm istiqamət Azərbaycanın ixrac imkanlarının genişləndirilməsidir:

    "Yeni istehsal gücləri hesabına metal və metallurgiya məhsullarının ixracının artırılması planlaşdırılır. Eyni zamanda, nəqliyyat və logistika imkanları ölkənin regional bazarlara çıxışını asanlaşdırır. Bu baxımdan Azərbaycanın əsas nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşməsi əlavə üstünlük yaradır.

    Qarşıda duran vəzifələr sırasında yeni yataqların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi, geoloji kəşfiyyat işlərinin genişləndirilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi və sahə üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması da xüsusi yer tutur. Hüquqi bazanın yenilənməsi və investisiyaların cəlb edilməsi üçün daha əlverişli mexanizmlərin yaradılması da nəzərdə tutulur".

    Eldar Quliyevin fikrincə, qarşıdakı illərdə dağ-mədən sənayesinin inkişafı yalnız bir sektorun böyüməsi kimi qiymətləndirilmir:

    "Bu proses yeni sənaye sahələrinin yaranmasına, yerli şirkətlər üçün imkanların artmasına və regionlarda iqtisadi fəallığın yüksəlməsinə təsir göstərə bilər. Uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycan üçün məqsəd mineral resurslardan daha səmərəli istifadə etməklə regional emal imkanlarını genişləndirməkdir".

    Xatırladaq ki, sentyabrın 22-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027–2030-cu illəri əhatə edəcək Dövlət Proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Tədbirdə bu sahənin Azərbaycanın qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayacağı vurğulanıb.

    Eldar Quliyev Dağ-mədən və metallurgiya sənayesi Regionların inkişafı
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    23:50

    Marko Rubio: ABŞ və İran arasındakı təmaslarda irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    23:33

    Kats Suriyaya xəbərdarlıq edib: Əbədi olaraq İsrailin nəzarətində qalacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti