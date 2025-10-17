İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 18:00
    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Bu ilin 9 ayında Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorluq üzrə qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin kollegiya iclasında bildirilib.

    Məlumata görə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cinayətlərin sayı 6,9 faiz, o cümlədən qəsdən adam öldürmələr, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmalar, oğurluqlar, dələduzluqlar, soyğunçuluqlar, quldurluqlar, hədə-qorxu ilə tələb etmələr, xuliqanlıqlar, informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə, odlu silahın tətbiqi ilə və əvvəllər məhkum olunmuşlar tərəfindən törədilən, ailə münaqişəsi zəminli və qrup halında cinayətlərin sayı azalıb.

    Qeyri-aşkar şəraitdə baş verən, eləcə də ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin, şəxsiyyət əleyhinə olanların, onlardan qəsdən adam öldürmə və ona cəhdlərin, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaların, mülkiyyət əleyhinə olanların, o cümlədən oğurluqların, dələduzluqların, soyğunçuluqların, quldurluqların, hədə-qorxu ilə tələb etmələrin və avtonəqliyyat vasitəsini qaçırmaların açılması yaxşılaşıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiya iclası

    Son xəbərlər

    18:18

    Vilayət Eyvazov vətəndaşların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılmasını tələb edib

    Daxili siyasət
    18:17

    Ankarada Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasının 34-cü ildönümünü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    18:12

    Professor: Türkiyədə türkəsilli xarici vətəndaşlarla bağlı yeni qərar iş icazələrini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır

    Region
    18:12

    DİN 9 ayda 4 tondan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıb

    Hadisə
    18:06
    Foto

    İƏT-in gələn il Azərbaycanda keçiriləcək Zirvə görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:04

    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

    Hadisə
    18:02

    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər

    Maliyyə
    18:00
    Foto

    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    18:00
    Foto

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti