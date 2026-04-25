İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    • 25 aprel, 2026
    • 17:27
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb

    Bakıda Yasamal qəbiristanlığında İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının memorial məzarlığı önündə faşizm üzərində Qələbə Gününün ildönümünə həsr olunmuş xatirə aksiyası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Yevdokimov, diplomatik missiyanın əməkdaşları, Azərbaycan Rus İcmasının, ictimai təşkilatların nümayəndələri və paytaxt sakinləri iştirak ediblər.

    Aksiya iştirakçıları İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olan 200 hərbi qulluqçunun dəfn edildiyi memorialın önünə güllər düzüblər.

    "Azərbaycan üçün İkinci Dünya müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsi müqəddəsdir. Xalqımız cəbhədə mərdlik, arxa cəbhədə isə fədakarlıq nümayiş etdirərək müharibənin ən ağır sınaqlarından şərəflə keçib. Yüzminlərlə azərbaycanlı Vətəni müdafiə etməyə yollanıb, minlərlə insan dinc gələcək uğrunda canından keçib, Bakı nefti isə qələbənin strateji dayağına çevrilib", - Azərbaycanın Rus İcması sədrinin birinci müavini Anastasiya Lavrina bildirib

    O, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılmasında dövlətin rolunu qeyd edib: "Bu gün prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə veteranların, müharibə qəhrəmanlarının xatirəsi və tarixi həqiqət ardıcıl olaraq qorunub saxlanılır. Qələbə irsinə qayğı, yaşlı nəslə hörmət və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi dövlət siyasətinin mühüm hissəsi olaraq qalır".

    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb
    Bakıda İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarının xatirəsi anılıb

    İkinci Dünya müharibəsi Qələbə Günü Azərbaycanın Rus İcması Anastasiya Lavrina
    Foto
    В Баку почтили память участников Второй мировой войны

    Son xəbərlər

    20:03

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    20:02

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın 5 güləşçisi qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    19:44

    Premyer Liqa: "Neftçi" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları bəlli olub

    Futbol
    19:33

    Sibiqa: Azərbaycan Ukraynaya avtobuslar verib və 45 milyon dollarlıq yardım edib

    Digər ölkələr
    19:28
    Video

    Pakistan elektro-optik peykini uğurla orbitə buraxıb

    Digər ölkələr
    19:15

    Gürcüstan DTX-nin keçmiş əməkdaşı məxfi məlumatların sızdırılması ittihamı ilə saxlanılıb

    Region
    19:03

    "Gəncə"nin baş məşqçisi Halil Atlı: "Basketbolçularımla qürur duyuram"

    Komanda
    19:03

    Yunanıstan və Fransa strateji müdafiə tərəfdaşlığı sazişinin müddətini uzadıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti