В Баку почтили память участников Второй мировой войны

В Баку на Ясамальском кладбище прошла памятная акция у мемориального захоронения участников Второй мировой войны, приуроченная к годовщине Дня победы над фашизмом.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, сотрудники дипломатической миссии, представители Русской общины Азербайджана, общественных организаций и жители столицы.

Участники акции возложили цветы к мемориалу, где захоронены 200 военнослужащих - участников Второй мировой войны.

"Для Азербайджана память о героях Второй мировой войны - священна. Наш народ с честью прошел через тяжелейшие испытания войны, проявив мужество на фронте и самоотверженность в тылу. Сотни тысяч азербайджанцев ушли защищать Родину, тысячи отдали жизни за мирное будущее, а бакинская нефть стала стратегической опорой победы", - сказала первый зампредседателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

Она отметила роль государства в сохранении исторической памяти: "Сегодня под руководством нашего президента Ильхама Алиева в стране последовательно сохраняется память о ветеранах, героях войны и исторической правде. Забота о наследии победы, уважение к старшему поколению и патриотическое воспитание молодежи остаются важной частью государственной политики".