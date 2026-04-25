    В Баку почтили память участников Второй мировой войны

    Внутренняя политика
    25 апреля, 2026
    • 17:13
    В Баку почтили память участников Второй мировой войны

    В Баку на Ясамальском кладбище прошла памятная акция у мемориального захоронения участников Второй мировой войны, приуроченная к годовщине Дня победы над фашизмом.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, сотрудники дипломатической миссии, представители Русской общины Азербайджана, общественных организаций и жители столицы.

    Участники акции возложили цветы к мемориалу, где захоронены 200 военнослужащих - участников Второй мировой войны.

    "Для Азербайджана память о героях Второй мировой войны - священна. Наш народ с честью прошел через тяжелейшие испытания войны, проявив мужество на фронте и самоотверженность в тылу. Сотни тысяч азербайджанцев ушли защищать Родину, тысячи отдали жизни за мирное будущее, а бакинская нефть стала стратегической опорой победы", - сказала первый зампредседателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

    Она отметила роль государства в сохранении исторической памяти: "Сегодня под руководством нашего президента Ильхама Алиева в стране последовательно сохраняется память о ветеранах, героях войны и исторической правде. Забота о наследии победы, уважение к старшему поколению и патриотическое воспитание молодежи остаются важной частью государственной политики".

