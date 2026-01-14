Bahar Muradova Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 14 yanvar, 2026
- 17:26
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul yanvarın 23-ü saat 11:00-da Şirvan Gənclər Evində keçiriləcək.
Qəbulda Şirvan şəhər və Hacıqabul rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.
