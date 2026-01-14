İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Bahar Muradova Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:26
    Bahar Muradova Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək
    Bahar Muradova

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Şirvanda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul yanvarın 23-ü saat 11:00-da Şirvan Gənclər Evində keçiriləcək.

    Qəbulda Şirvan şəhər və Hacıqabul rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.

