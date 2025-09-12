İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 15:35
    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib
    Bahar Muradova

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib.

    Komitədən "Report"a verilən məlumata görə, qəbula gələn Şamaxı və Qobustan rayon sakinləri əsasən alimentin ödənilməsi, uşaqla ünsiyyətin təmin olunması, boşanmadan sonra yaranan hüquqi problemlərin həlli, işlə təmin olunma və digər məsələlərə dair müraciət ediblər.

    Komitənin məsul əməkdaşlarının da iştirak etdiyi qəbul zamanı hər bir müraciət fərdi qaydada dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qısa zamanda müvafiq həll yollarının müəyyənləşdirilməsi üçün tapşırıqlar verilib.

    Araşdırma tələb edən müraciətlər qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülüb.

