İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanla Slovakiya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və mühafizəsi sazişi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:25
    Azərbaycanla Slovakiya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və mühafizəsi sazişi təsdiqlənib

    Azərbaycanla Slovakiya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi haqqında saziş təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq qanunu imzalayıb.

    Qeyd edək ki, sənəd 2026-cı il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.

    İlham Əliyev Azərbaycan-Slovakiya əlaqələri
    Ильхам Алиев утвердил соглашение об обмене секретными данными со Словакией
    Azerbaijani President approves classified information agreement with Slovakia
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