Azərbaycanla Slovakiya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və mühafizəsi sazişi təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 15:25
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Azərbaycanla Slovakiya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi haqqında saziş təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq qanunu imzalayıb.
Qeyd edək ki, sənəd 2026-cı il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.
Ильхам Алиев утвердил соглашение об обмене секретными данными со Словакией
Azerbaijani President approves classified information agreement with Slovakia
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