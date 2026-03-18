    Daxili siyasət
    • 18 mart, 2026
    • 16:28
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Azərbaycanda 2026-cı il mart ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 250,3 min nəfər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, onların 51,7 faizini qadınlar təşkil edib.

    Bildirilib ki, işsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 460,9 manat olub.

    Məlumat üçün bildirək ki, ötən ilin müvafiq dövrü iləmüqayisədə bu rəqəm 20 min nəfər və ya 9% çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Dövlət Məşğulluq Agentliyi İşsizlik səviyyəsi
    Численность зарегистрированных безработных в Азербайджане превысила 250 тыс. человек

    Son xəbərlər

    17:25

    Azərbaycanda neft məhsullarının istehsal həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:17

    Azərbaycanın humanist addımları: təşəbbüskarlıq, insani yardım, təxliyə - ŞƏRH

    Analitika
    17:16

    Azərbaycanda iki ayda tikinti işlərinin 77 %-dən çoxu inşa, yenidənqurma və bərpa olub

    Biznes
    17:16

    Mirbağır İsayev: "Bölgələrdə futbol məntəqələrinin sayı artırılmalıdır"

    Futbol
    17:14

    AMB "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti"nin vəzifəli şəxsini cərimə edib

    Maliyyə
    17:06

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:01
    Foto

    Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilib

    Fərdi
    16:55

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXV tura start verilib

    Futbol
    16:54
    Foto

    Ramin Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti