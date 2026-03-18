Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 16:28
Azərbaycanda 2026-cı il mart ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 250,3 min nəfər olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, onların 51,7 faizini qadınlar təşkil edib.
Bildirilib ki, işsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 460,9 manat olub.
Məlumat üçün bildirək ki, ötən ilin müvafiq dövrü iləmüqayisədə bu rəqəm 20 min nəfər və ya 9% çoxdur.
