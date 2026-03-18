Численность зарегистрированных безработных в Азербайджане превысила 250 тыс. человек

В Азербайджане численность безработных, зарегистрированных в местных органах государственного агентства занятости, по состоянию на 1 марта 2026 года составила 250,3 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 51,7% из них составляли женщины.

Среднемесячная сумма страховой выплаты от безработицы составила 460,9 маната.