Численность зарегистрированных безработных в Азербайджане превысила 250 тыс. человек
Внутренняя политика
- 18 марта, 2026
- 16:54
В Азербайджане численность безработных, зарегистрированных в местных органах государственного агентства занятости, по состоянию на 1 марта 2026 года составила 250,3 тыс. человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 51,7% из них составляли женщины.
Среднемесячная сумма страховой выплаты от безработицы составила 460,9 маната.
17:29
Объем транзита нефти по трубопроводу БТД сократился на 32,9%Энергетика
17:28
Новым председателем Нацбанка Кыргызстана стал Алмаз Бакетаев - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:19
Цена на нефть марки Brent выросла на 5% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:15
Фото
Али Гашимли избран президентом Федерации спортивных танцев АзербайджанаИндивидуальные
17:10
В Азербайджане объем производства сельхозпродукции вырос на 1,2%АПК
17:10
Поставки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличились почти на 5%Энергетика
17:06
Внешний госдолг Азербайджана превышает $4,7 млрдФинансы
16:58
Население Азербайджана превысило 10,26 млн человекВнутренняя политика
16:57