Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq
Daxili siyasət
- 31 mart, 2026
- 12:56
Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Patent haqqında" qanuna dəyişikliyi imzalayıb.
Sənədə əsasən, insanın klonlaşdırılması üsulları və onun klonu, insanın rüşeym xəttinin hüceyrələrinin genetik tamlığının modifikasiyası üsulları, insan embrionlarının sənaye məqsədləri üçün istifadə edilməsi patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək.
13:22
Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılırHadisə
13:17
Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilibRegion
13:10
Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilirBiznes
13:09
Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcəkFərdi
13:07
Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıbHadisə
13:05
Foto
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:01
Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcəkİnfrastruktur
12:57
Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaqEkologiya
12:56