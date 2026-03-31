    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Patent haqqında" qanuna dəyişikliyi imzalayıb.

    Sənədə əsasən, insanın klonlaşdırılması üsulları və onun klonu, insanın rüşeym xəttinin hüceyrələrinin genetik tamlığının modifikasiyası üsulları, insan embrionlarının sənaye məqsədləri üçün istifadə edilməsi patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək.

    İlham Əliyev Patent İnsanın klonlaşdırılması Azərbaycan
    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

