В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

В Азербайджане методы клонирования человека не будут признаваться в качестве объектов патентования.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон "О патентах".

Согласно обновленному законодательству, методы клонирования человека и его клон, методы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных целях не могут являться объектами патентования.