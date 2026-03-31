В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека
- 31 марта, 2026
- 13:24
В Азербайджане методы клонирования человека не будут признаваться в качестве объектов патентования.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон "О патентах".
Согласно обновленному законодательству, методы клонирования человека и его клон, методы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных целях не могут являться объектами патентования.
13:41
Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в ДашкесанеПроисшествия
13:36
В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве братаПроисшествия
13:26
Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на СицилииДругие страны
13:24
В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятийБизнес
13:24
В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человекаВнутренняя политика
13:20
Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в ЛондонеДругие страны
13:18
Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и СириейВнешняя политика
13:16
В первый день апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов теплаЭкология
13:13