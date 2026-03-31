    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

    В Азербайджане методы клонирования человека не будут признаваться в качестве объектов патентования.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон "О патентах".

    Согласно обновленному законодательству, методы клонирования человека и его клон, методы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных целях не могут являться объектами патентования.

    Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq
    Human cloning methods off patent table in Azerbaijan

    Последние новости

    13:41

    Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане

    Происшествия
    13:36

    В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

    Происшествия
    13:26

    Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на Сицилии

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятий

    Бизнес
    13:24

    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

    Внутренняя политика
    13:20

    Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне

    Другие страны
    13:18

    Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

    Внешняя политика
    13:16

    В первый день апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    13:13

    В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

    Инфраструктура
    Лента новостей