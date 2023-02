Azərbaycan XİN İsrailə başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İsrailə başsağlığı verib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi tviter hesabında paylaşım edilib.

"Şərqi Yerusəlimdə avtobus dayanacağında baş verən terroru şiddətlə qınayırıq. Həlak olanların ailələrinə başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayırıq”, - paylaşımda qeyd olunub.

We strongly condemn the terror ramming at the bus stop in East Jerusalem. We express our condolences to the families of victims and wish a quick recovery for the injured.