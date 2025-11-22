Əhməd Oruc vəfat edib
Daxili siyasət
- 22 noyabr, 2025
- 17:18
Bir müddət əvvəl fəaliyyəti dayandırılan Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mərhumun dostu Kamran Məhərrəmli məlumat yayıb.
O bildirib ki, Əhməd Oruc bu gün vəfat edib.
Ə.Oruc uzun müddət ürək-damar xəstəliyindən əziyyət çəkib.
