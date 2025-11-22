İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Əhməd Oruc vəfat edib

    Daxili siyasət
    • 22 noyabr, 2025
    • 17:18
    Əhməd Oruc vəfat edib

    Bir müddət əvvəl fəaliyyəti dayandırılan Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mərhumun dostu Kamran Məhərrəmli məlumat yayıb.

    O bildirib ki, Əhməd Oruc bu gün vəfat edib.

    Ə.Oruc uzun müddət ürək-damar xəstəliyindən əziyyət çəkib.

