Türkiyə millisinin sabiq baş məşqçisi vəfat edib
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 16:39
1990–1993-cü illər aralığında futbol üzrə Türkiyə millisinin baş məşqçisi kimi çalışan Zepp Piontek vəfat edib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 85 yaşlı mütəxəssis uzun sürən xəstəlikdan sonra dünyasını dəyişib.
Piontekin ailəsi onun xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişdiyini Danimarka mətbuatına təsdiqləyib.
O, 1979–1990-cı illərdə Danimarka yığmasını çalışdırıb. Bundan başqa, Zepp Piontek Türkiyədə "Bursaspor" kollektivinə də rəhbərlik edib.
Son xəbərlər
17:47
Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldırMədəniyyət siyasəti
17:41
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
17:41
"Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
17:38
Foto
Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülübEkologiya
17:34
Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblərDigər ölkələr
17:29
Foto
BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıbİqtisadiyyat
17:29
Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcəkDigər ölkələr
17:27
Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
17:26
Foto