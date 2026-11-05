İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Anar Əliyev: "DSMF indiyədək 2,2 milyard manatlıq investisiya fəaliyyəti həyata keçirib"

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:02
    Anar Əliyev: DSMF indiyədək 2,2 milyard manatlıq investisiya fəaliyyəti həyata keçirib

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) indiyədək 2,2 milyard manatlıq investisiya fəaliyyəti həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi ilə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin birgə iclasında "Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, DSMF-də indiyədək çox sayda sağlamlaşdırma tədbirləri həyata keçirilib: "Həm fondun gəlirləri, həm də xərcləri üzrə şəffaflıq və elektronlaşma təmin olunub. İnzibatçılığın təkmilləşdirilməsi, həmçinin ölkədə iqtisadi və sosial sahələrdə həyata keçirilən islahatlar fondun fəaliyyətinin xeyli sağlamlaşdırılmasına və növbəti mərhələdə əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə böyük dəstək verib. İndiyədək fond tərəfindən 2,2 milyard manat məbləğində investisiya fəaliyyəti həyata keçirilib. Hesab edirəm ki, bu, kifayət qədər ciddi rəqəmdir və fondun gələcək dövrdə maliyyə dayanıqlığının təmin olunması baxımından müsbət nəticədir. Bu nəticəni qoruyub saxlamaq və daha da inkişaf etdirmək niyyətindəyik".

    Anar Əliyev Milli Məclis Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:54
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti