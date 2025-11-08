İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Aran rayonlarında Zəfər Günü qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:48
    Aran rayonlarında Zəfər Günü qeyd olunub

    Azərbaycanın Aran zonasında 8 Noyabr – Zəfər Günü qeyd edilib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, bayram münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib.

    Tədbirlərdən əvvəl şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidələr ziyarət olunub, ağacəkmə aksiyası keçirilib, fləşmob təşkil olunub.

    Daha sonra incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert proqramları təqdim edilib.

    şəhid Zəfərin 5-ci ili Aran zonası

