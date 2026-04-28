AQTA sədri Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 28 aprel, 2026
- 10:25
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, sədr mayın 25-i saat 10:00-da Agentliyin Lənkəran-Astara regional bölməsinin inzibati binasında (Lənkəran şəhəri, B.Mirsalayev küçəsi 272) Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.
Vətəndaşlar ad, soyad, ata adı, müraciətin məzmunu, yaşayış ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə [email protected] elektron ünvanına rəsmi şəkildə müraciət edərək və ya "1003-Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə saxlayaraq mayın 24-dək qəbula yazıla bilərlər.
