    AQTA sədri Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzli Lənkəranda vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sədr mayın 25-i saat 10:00-da Agentliyin Lənkəran-Astara regional bölməsinin inzibati binasında (Lənkəran şəhəri, B.Mirsalayev küçəsi 272) Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl rayonlarından olan vətəndaşların qəbulunu keçirəcək.

    Vətəndaşlar ad, soyad, ata adı, müraciətin məzmunu, yaşayış ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə [email protected] elektron ünvanına rəsmi şəkildə müraciət edərək və ya "1003-Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə saxlayaraq mayın 24-dək qəbula yazıla bilərlər.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Qoşqar Təhməzli Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    16:48
    Foto

    "Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb

    Fərdi
    16:46

    Azərbaycan cüdoçularının "Böyük Dəbilqə" turnirində ilk rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    16:40

    Elektron xidmətlər üzrə tənzimləyici pilot layihələrin həyata keçirilməsi qaydaları təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti