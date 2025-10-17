İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 18:00
    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) və Təhlükəsizliyi İnstitutu (AQTİ) Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsi 5 ünvanında keçiriləcək yarmarkada satışa çıxarılacaq arıçılıq məhsullarının laborator müayinəsi həyata keçirib.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət tədbirləri çərçivəsində 281 fermerə məxsus arıçılıq məhsullarından ümumilikdə 14 17 bal nümunəsi götürülərək laboratoriyaya təqdim edilib.

    Sınaq nəticələrinə əsasən 44 nümunədə uyğunsuzluq aşkarlanıb. Uyğunsuzluq aşkar edilmiş bal məhsullarının dövriyyədən çıxarılaraq utilizasiyası (təyinatının dəyişdirilməsi) və ya məhv edilməsi barədə sahibkarlara icrası məcburi göstərişlər verilib.

