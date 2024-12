Ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29 prezidenti Muxtar Babayev COP16 prezidenti Abdel Rəhman Əl-Fadli ilə iqlimin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

“Müzakirələrdə torpaq və su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üçün COP29 maliyyə mexanizmlərindən istifadəyə diqqət yetirilib”, - paylaşımda bildirilib.