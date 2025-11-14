"Wolt"dan 60%-ə qədər Endirimlə "Black Friday"də Daha Sərfəli və Sürətli alış-veriş edin - Sizin üçün Hər Şey "Wolt"da!
- 14 noyabr, 2025
- 16:46
"Black Friday" Azərbaycana gəlir və bu il "Wolt" ilə daha sürətli və daha sərfəli olacaq!
10 noyabr – 1 dekabr tarixləri arasında evdən çıxmadan yüzlərlə mağazada böyük endirimlərdən yararlana bilərsiniz!
"Black Friday" üçün 60 %-ə qədər Endirim
Bu "Black Friday" mövsümündə "Wolt" alış-verişi daha da rahat edir – müxtəlif kateqoriyalar üzrə 60 %-ə qədər endirimlər ilə! Sağlamlıq və gözəllik məhsulları, oyuncaqlar, elektronika və daha çoxunu indi ən sərfəli qiymətlərlə əldə edin.
"Wolt" – Sevimli mağazalarınız buradadır!
"Wolt" yalnız yemək sifarişi üçün deyil – o, həyatı asanlaşdıran "hər şey üçün" tətbiqdir.
Burada tapacaqsan:
● Elektronika məhsularının sürətli çatdırılması
● Sağlamlıq və gözəllik məhsulları üzrə yüzlərlə brend
● Apteklər - sağlam həyat üçün hər şey
● Supermarketlər - təzə ərzaqlar və gündəlik ehtiyaclar üçün bazarlıq
● Ev heyvanları üçün məhsullar ilə kiçik dostlarını sevindir
● Oyunlar və oyuncaqlar - uşaqlar üçün əyləncə dolu seçimlər
● Kitablar və güllər - özün və yaxınların üçün mükəmməl seçim
Hazırda "Wolt"da 1800-dən çox mağaza var və sizin şifarişlərinizi gözləyir. Növbələri unudun, vaxtınıza qənaət edin və "Wolt" ilə sərfəli və rahat alış-veriş edin! Tətbiqi endirin, möhtəşəm təklifləri kəşf edin. "Black Friday" endirimlərindən Dekabrın 1-nə qədər yaralanın.
"Wolt" – cibinizdəki alış-veriş mərkəzidir və "Black Friday" endirimləri artıq aktivdir!