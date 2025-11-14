"Wolt"dan 60%-ə qədər Endirimlə "Black Friday"də Daha Sərfəli və Sürətli alış-veriş edin - Sizin üçün Hər Şey "Wolt"da!

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    14 noyabr, 2025
    "Black Friday" Azərbaycana gəlir və bu il "Wolt" ilə daha sürətli və daha sərfəli olacaq!

    10 noyabr – 1 dekabr tarixləri arasında evdən çıxmadan yüzlərlə mağazada böyük endirimlərdən yararlana bilərsiniz!

    "Black Friday" üçün 60 %-ə qədər Endirim

    Bu "Black Friday" mövsümündə "Wolt" alış-verişi daha da rahat edir – müxtəlif kateqoriyalar üzrə 60 %-ə qədər endirimlər ilə! Sağlamlıq və gözəllik məhsulları, oyuncaqlar, elektronika və daha çoxunu indi ən sərfəli qiymətlərlə əldə edin.

    "Wolt" – Sevimli mağazalarınız buradadır!

    "Wolt" yalnız yemək sifarişi üçün deyil – o, həyatı asanlaşdıran "hər şey üçün" tətbiqdir.

    Burada tapacaqsan:

    ● Elektronika məhsularının sürətli çatdırılması

    ● Sağlamlıq və gözəllik məhsulları üzrə yüzlərlə brend

    ● Apteklər - sağlam həyat üçün hər şey

    ● Supermarketlər - təzə ərzaqlar və gündəlik ehtiyaclar üçün bazarlıq

    ● Ev heyvanları üçün məhsullar ilə kiçik dostlarını sevindir

    ● Oyunlar və oyuncaqlar - uşaqlar üçün əyləncə dolu seçimlər

    ● Kitablar və güllər - özün və yaxınların üçün mükəmməl seçim

    Hazırda "Wolt"da 1800-dən çox mağaza var və sizin şifarişlərinizi gözləyir. Növbələri unudun, vaxtınıza qənaət edin və "Wolt" ilə sərfəli və rahat alış-veriş edin! Tətbiqi endirin, möhtəşəm təklifləri kəşf edin. "Black Friday" endirimlərindən Dekabrın 1-nə qədər yaralanın.

    "Wolt" – cibinizdəki alış-veriş mərkəzidir və "Black Friday" endirimləri artıq aktivdir!

