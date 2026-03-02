"Trendyol"da Novruz endirimləri başlayır

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Biznes
    • 02 mart, 2026
    • 14:07
    Trendyolda Novruz endirimləri başlayır

    Türkiyənin aparıcı e-ticarət platforması və dünyanın ən böyük elektron ticarət platformalarından biri "Trendyol" Azərbaycandakı müştəriləri üçün Novruz kampaniyasına başlayır.

    4-9 mart tarixlərini əhatə edəcək kampaniya bütün məhsul kateqoriyalarına tətbiq ediləcək. Kampaniya müddətində geyim, kosmetika, elektronika, ev və mebel, supermarket məhsulları, aksessuar, kitab və dəftərxana ləvazimatları daxil olmaqla, minlərlə məhsul daha sərfəli qiymətlərlə təqdim olunacaq.

    Trendyol müştəriləri "Novruz endirimləri" günlərində "NOVRUZ25" kodu ilə 15 manata qədər 25% endirim əldə edəcəklər.

    ‘"Trendyol"da ilk 3 sifariş, 30 AZN və üzəri alış-verişlərdə çatdırılma xidməti pulsuzdur.

    Həmçinin alış-veriş həvəskarlarına kampaniya günlərində endirim kuponları və səbətə özəl endirimlər təqdim olunacaq.

    "Novruz endirimləri"nin fürsətləri bununla bitmir. "Novruz Çarxı", "Paylaş-Qazan" və digər interaktiv aksiyalar da müştərilərə əlavə kuponlar, bonuslar qazandıracaq.

    "Trendyol" platforması istifadəçilərə 7 milyondan çox məhsul təqdim edir və müxtəlif kateqoriyalar üzrə geniş seçim imkanları yaradır.

