Sizin üçün gətirdik — Əfsanəvi Popeyes® dadı artıq Bakıda
- 05 fevral, 2026
- 10:21
Bu gün Popeyes® və MOK Group, Popeyes restoranının Azərbaycanda açılacağını elan etdilər. İlk restoran 27 fevral 2026-cı il tarixində Bakıda, Crescent Mall-da açılacaq.
1972-ci ildə Yeni Orleanda əsası qoyulan Popeyes 50 ildən çox tarixə və cəsur Kajun və Kreol ləzzətlərinə əsaslanan kulinariya ənənəsinə malikdir. Popeyes, ikonik toyuq sendviçi, acılı toyuq, toyuq tenderləri və digər regional təamların yer aldığı unikal Yeni Orlean üslublu menyusu ilə fərqlənir.
Ötən il imzalanmış eksklüziv inkişaf müqaviləsinə əsasən MOK Group Azərbaycanda Popeyes brendinin rəsmi nümayəndəsi kimi çıxış edəcək və növbəti on il ərzində 20 restoran açmağı planlaşdırır.
Brendin ölkədəki ilk restoranı Bakının ən yeni və nüfuzlu ticarət məkanlarından biri olan Crescent Mall-da fəaliyyətə başlayacaq. Crescent Mall-un qida zonasında (food court) yerləşən Bakıdakı ilk Popeyes ziyarətçilərə brendin dünya şöhrətli menyusunu təqdim edəcək. Seçimlər arasında brendin məşhur toyuqları yer alacaq. Yeni hazırlanmış, ən azı 12 saat marinad olunmuş, əllə unlanmış və Luiziananın cəsur ədviyyatları ilə çörəklənmiş toyuqlar, həmçinin brendin ləzzətlərini əks etdirən digər məhsullar da təqdim olunacaq.
Popeyes-in rəhbərliyi Azərbaycandakı ilk açılışla bağlı baxışlarını bölüşüblər: "İkonik Popeyes brendini Azərbaycana gətirməkdən böyük qürur hissi duyuruq,ˮ – deyə Popeyes-in ana şirkəti olan Restaurant Brands International-ın RBI EMEA üzrə prezidenti Renato Rossi bildirib. "Bu açılışla biz Popeyes-in Avropa üzrə böyüməsində mühüm bir mərhələni qeyd edirik və Bakıdakı qonaqlara dünya şöhrətli toyuqlarımızı, zəngin təamlarımızı və təzə bişirilən yeməklərimizi dadmaq şansı qazandırırıq. Hər gün keyfiyyətli yemək, isti qonaqpərvərlik və yüksək səviyyəli xidmət göstərmək missiyamızı paylaşan güclü və etibarlı yerli tərəfdaşlarla əməkdaşlıq etməkdən qürur duyuruq.ˮ
"Dünya miqyasında tanınan Popeyes brendini keyfiyyətə və dada yüksək dəyər verən Azərbaycan bazarına təqdim etməkdən qürur duyuruq,ˮ – deyə Popeyes Azərbaycan-ın həmsədri Maykl Baldiqa qeyd edib. "Popeyes özünəməxsus Luiziana ədviyyatları və fərqli hazırlama üsulu ilə seçilir. Əminik ki, Azərbaycanlı müştərilər bu dadı çox bəyənəcəklər.ˮ "Popeyes-in ölkəmizə gəlişi, sadəcə, bir başlanğıc deyil, dünya səviyyəli yerli bir biznes qurmaq yolunda uzunmüddətli addımdır,ˮ – deyə Popeyes Azərbaycan-ın digər həmsədri Məhəmməd Əfəndiyev əlavə edib. "Məqsədimiz yerli mütəxəssislər yetişdirmək, xidmət səviyyəsini yüksəltmək və Popeyes-in orijinal ləzzətini Azərbaycandakı hər bir qonağımıza eyni qayğı ilə təqdim etməkdir.ˮ
Brendin Azərbaycan bazarına girişi çərçivəsində yüzlərlə yeni iş yerinin yaradılması, yerli əmək bazarına töhfə verilməsi və beynəlxalq xidmət standartlarına cavab verən restoran təcrübəsinin formalaşdırılması planlaşdırılır. Popeyes eyni zamanda, müştəri məmnuniyyətinə fokuslanan xidmət modeli və keyfiyyətə əsaslanan əməliyyat prinsipləri ilə fəaliyyət göstərəcək.
Popeyes-in Azərbaycana gəlişinin bazarın aparıcı brendlərindən biri olaraq əhəmiyyətli investisiya cəlb edəcəyi gözlənilir. Zaman keçdikcə biznes, tikinti, tədarük zənciri, paylama və restoran əməliyyatlarını əhatə edən yüzlərlə yeni iş yerinin yaradılmasını planlaşdırır ki, bu da yerli sektora mühüm təkan verəcək.
Azərbaycanda ilk Popeyes restoranının 27 fevral 2026-cı il tarixində, Bakının ən böyük ticarət mərkəzlərindən biri olan Crescent Mall-da ictimaiyyətə açılması planlaşdırılır. Bu açılış Popeyes-in artıq yüzlərlə restoran işlətdiyi Avropa, Yaxın Şərq və Afrika regionunda 22-ci bazarı olacaq.
Popeyes® Haqqında
1972-ci ildə ABŞ-ın Luiziana ştatının Yeni Orlean şəhərində əsası qoyulan Popeyes® 50 ildən çox tarixə və kulinariya ənənəsinə malikdir. Popeyes® acılı toyuq, toyuq sendviçləri, və digər regional məhsulların yer aldığı unikal Luiziana üslublu Kajun menyusu ilə fərqlənir. Zəncirin öz Luiziana irsinə olan bağlılığı və ləzzətli orijinal Kajun təamları Popeyes®-a ABŞ-də və bütün dünyada 5000-dən çox restoranı ilə dünyanın ən böyük "toyuq fast-foodˮ xidmət restoranlarından biri olmağa imkan vermişdir. Popeyes illik sistem üzrə 45 milyard dollardan çox satışı, 120-dən çox ölkə və ərazidə 32.000-dən çox restoranı olan dünyanın ən böyük fast-food restoran şirkətlərindən biri olan Restaurant Brands International Inc. RBI şirkətinin bir hissəsidir. RBI dünyanın ən görkəmli və ikonik restoran brendlərinə sahibdir.
MOK Group Haqqında
MOK Group, aparıcı istehlakçı və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən brendlərinin inkişafına və miqyasının genişləndirilməsinə yönəlmiş Azərbaycan mərkəzli investisiya və əməliyyat şirkətidir. Popeyes®-in Azərbaycandakı eksklüziv tərtibatçısı kimi MOK Group uzunmüddətli investisiyaya, yerli işçi qüvvəsinin inkişafına və Azərbaycan bazarına uyğunlaşdırılmış yüksək keyfiyyətli xidmət təcrübəsinin çatdırılmasına sadiqdir.
Gələcəyə Yönəlmiş Bəyanatlar
Bu press-reliz gələcəyə yönəlmiş müəyyən bəyanatları, o cümlədən, növbəti on il ərzində 20-dən çox restoranın açılması planları, regional və beynəlxalq artım gözləntiləri, genişlənmə planları, təkliflərimizin qonaqlar tərəfindən qəbulu, müxtəlif bacarıq səviyyələrində iş yerlərinin yaradılması, investisiya və bazar artımı ilə bağlı bəyanatları ehtiva edir. Bu bəyanatlar cari gözləntilərə və fərziyyələrə əsaslanır və faktiki nəticələrin maddi dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risk və qeyri-müəyyənlikləri ehtiva edir. Nə Popeyes®, nə Restaurant Brands International Inc., nə də MOK Group qüvvədə olan qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, bu gələcəyə yönəlmiş bəyanatları yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür.