    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:45
    Rəqəmsal liderlik proqramının növbəti görüşü Naxçıvanda baş tutub

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) təşəbbüsü ilə 16 oktyabrda Naxçıvan şəhərində "Rəqəmsal liderlik" proqramının növbəti sessiyası baş tutub.

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdindəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində keçirilən görüşdə Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasında səlahiyyətli nümayəndəliyi, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Naxçıvanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) də daxil olmaqla, 45 qurumdan 70-ə yaxın İT üzrə rəhbər şəxs iştirak edib. Sessiya zamanı dövlət qurumlarında Rəqəmsal Yol Xəritələrinin icra statusu, o cümlədən Naxçıvanda rəqəmsallaşma üzrə həyata keçirilən fəaliyyət müzakirə edilib.

    Tədbir iştirakçılarını açılış nitqi ilə salamlayan İRİA-nın sədr müavini Şahin Əliyev bu il qəbul edilmiş "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın prioritet istiqamətlərinə toxunaraq bildirib ki, ölkədə rəqəmsallaşmanın uğurlu icrası qurumlar arasında yaradılan etimad və əməkdaşlıq prinsipləri əsasında həyata keçirilir:

    "Dövlət qurumlarının əməkdaşlığı nəticəsində son bir neçə ildə rəqəmsal hökumətə keçid sürətlənib: Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi və Milli Məlumat Mübadiləsi sistemləri üzrə kağızsız əməliyyatların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb, "mygov"un rəqəmsal həlləri sayəsində vətəndaşların dövlət xidmətlərindən istifadəsi rahatlaşıb ".

    Sessiyanın davamında Naxçıvan MR-də Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəliyinin əməkdaşı Qoşqar Kamilli dövlət idarəçiliyində məlumatların toplanması, təhlili və qərarvermə üçün istifadəsini mümkün edən "smartnet.az" portalının təqdimatını edib. Naxçıvan RİNN-in şöbə müdiri Etibar Əjdərov tədbir iştirakçılarını Naxçıvan MR-də rəqəmsallaşma üzrə cari vəziyyət haqqında məlumatlandırıb.

    Daha sonra Naxçıvan RİNN-in Aparat rəhbəri Əziz Hümbətov çıxış edərək Muxtar Respublikada infrastruktur quruculuğu, qurumlar arasında yaradılmış elektron məlumat mübadilə sistemi, qurumlarda proqram təminatının lisenziyalaşdırılması və rəqəmsallaşma sahəsində görülən digər işlər haqqında məlumat verib. Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisi Qismət Qurbanov təmsil etdiyi nazirlikdə innovasiya və inkişaf istiqamətində görülən işlər barədə məruzə ilə çıxış edib.

    Sessiyada, həmçinin İRİA-nın şöbə müdirləri İlham Salmanov və Hüseyn Məmmədov rəqəmsal idarəetmənin tənzimlənməsi, şöbə müdiri Həsənağa Əliyev Açıq Məlumatlar Portalı və departament müdiri Emil Rüstəmov "mygov" platformasındakı yeniliklərə dair təqdimatlarla çıxış ediblər.

    Naxçıvan şəhərində baş tutan "Rəqəmsal liderlik" proqramı "BESTCOMP GROUP" şirkətinin tərəfdaşlığı ilə təşkil edilib. Proqram ümumiyyətlə rəqəmsal hökumətə sürətli keçidin təmin edilməsini, rəqəmsal hökumət və rəqəmsal innovasiyalar sahəsində beynəlxalq rəqabətliliyin artırılması, rəqəmsal hökumətin inkişafı və təşviqi üzrə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin etmək, habelə dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, inteqrasiyası və effektiv idarə edilməsi sahəsində vahid koordinasiyanı həyata keçirmək məqsədilə keçirilir.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi

