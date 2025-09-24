Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsi 15 %-dən çox artıb
Biznes
- 24 sentyabr, 2025
- 15:57
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 176 milyon manat olub.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 8 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 15,4 % çoxdur.
Hüquqi şəxslər tərəfindən ictimai iaşə dövriyyəsi 670,4 milyon manat olub. Bu, ümumi dövriyyənin 57 %-ini təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 14 % artaraq 1 milyard 751 milyon manat olub.
