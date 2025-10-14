İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Nazir: "Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var"

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:04
    Nazir: Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var

    Nəqliyyatın qarşılıqlı fəaliyyəti kontekstində Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımaların artımı sahəsində müsbət dinamika var.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Qazaxıstan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 21-ci iclasında bildirib.

    "Biz Orta Dəhlizin inkişafında əməkdaşlığı dərinləşdirməyə, eləcə də Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivləri də daxil olmaqla yeni imkanlardan istifadə etməyə hazırıq", - nazir bəyan edib.

    P.Şahbazov digər sahələrdə, o cümlədən humanitar sahələrdə də əməkdaşlığın müsbət dinamikasını qeyd edib.

    "Hökumətlərarası Komissiya ölkələrimizin profil dövlət strukturlarının fəaliyyətinin koordinasiyasında əsas rol oynayır. Komissiyanın iclaslarının müntəzəm xarakteri qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığa əlavə təkan verir. Əminəm ki, bugünkü görüş qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığımızın genişləndirilməsi yolunda növbəti vacib addım olacaq", - nazir əlavə edib.

    Onun fikrincə, kompleks proqram ticarət, investisiyalar, energetika, nəqliyyat, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı və humanitar əməkdaşlıq kimi sahələrdə praktiki qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsi üçün istiqamət verir.

    P.Şahbazov qeyd edib ki, Azərbaycan və Qazaxıstan ortaq tarix, mədəniyyət və gələcəyə dair strateji baxış ilə bağlı qardaş və müttəfiq dövlətlərdir.

    "Liderlərimizin - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin siyasi iradəsi və müdrik rəhbərliyi sayəsində əməkdaşlığımız bütün istiqamətlərdə ardıcıl inkişaf nümayiş etdirir. Xüsusilə Azərbaycan və Qazaxıstan arasında strateji münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyətinin dərinləşdirilməsi haqqında Bəyannamənin, eləcə də dövlət başçılarımız tərəfindən imzalanmış 2022-2026-cı illər üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında Kompleks Proqram"ın əhəmiyyətini vurğulamaq istərdim", - nazir deyib.

    Qazaxıstan Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhliz Hökumətlərarası Komissiya
    Министр: В сфере роста транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном есть положительная динамика

    Son xəbərlər

    12:23

    Təzəbinə sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər

    Daxili siyasət
    12:19

    IAJ Prezidenti: Bir çox ölkədə dövlətin hakimiyyət qolları arasındakı incə balans pozulub - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:18

    Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdır

    Energetika
    12:15

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:14

    Nurlan Sauranbayev: "Qazaxıstan Zəngəzur dəhlizinin yaradılması təşəbbüsünü dəstəkləyir"

    İnfrastruktur
    12:10

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    12:09
    Foto

    Həssas şəxslər üçün əlavə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihəyə başlanılır

    Sosial müdafiə
    12:08
    Foto

    Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:07

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 1 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti