Министр: В сфере роста транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном есть положительная динамика

В контексте транспортного взаимодействия есть положительная динамика в сфере роста транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе 21-го заседания азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, проходящем в Баку.

"Мы готовы углублять сотрудничество в развитии Среднего коридора, а также использовать новые возможности, включая перспективы открытия Зангезурского коридора", - заявил министр.

П. Шахбазов также отметил положительную динамику сотрудничества и в других сферах, включая гуманитарные области.

"Межправительственная комиссия играет ключевую роль в координации деятельности профильных государственных структур наших стран. Регулярный характер заседаний нашей межправкомиссии придает дополнительный импульс сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что нынешняя встреча станет очередным важным шагом на пути расширения нашего взаимовыгодного партнерства", - добавил министр.

По его мнению, комплексная программа служит ориентиром для углубления практического взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и гуманитарное сотрудничество.

П. Шахбазов отметил, что Азербайджан и Казахстан братские и союзнические государства, связанные общей историей, культурой и стратегическим видением будущего.

"Благодаря политической воле и мудрому руководству наших лидеров -Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, наше сотрудничество демонстрирует поступательное развитие по всем направлениям. Особо хотел бы подчеркнуть значимость Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении взаимного союзнического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, а также Комплексной программы развития сотрудничества на 2022–2026 годы, подписанных главами наших государство", - сказал министр.