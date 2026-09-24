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    Naxçıvandakı sahibkarlar 8 ayda 5 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

    Biznes
    • 24 sentyabr, 2026
    • 09:53
    Naxçıvandakı sahibkarlar 8 ayda 5 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 5,2 milyon manat güzəştli kredit verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunun 56,4 %-i kənd təsərrüfatına, 17,8 %-i xidmətə, 25,8 %-i isə sənayeyə yönəldilib.

    Verilmiş kreditlər hesabına 169 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    Ayrılmış vəsait 149 layihənin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə maliyyələşdirilmiş layihələrin sayı 40,6 % artıb.

    Güzəştli kreditlərin 91,3 %-i, layihələrin isə 64,8 %-i regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin payına düşüb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
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