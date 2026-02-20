İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 20 fevral, 2026
    • 15:13
    Bu il fevralın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 54 536 vergi ödəyicisi olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən il fevralın 1-i ilə müqayisədə 7,3 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 94,7 %-i fiziki şəxslər, 5,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 7,4 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 5,4 % artıb.

    Bu il yanvarın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 15,1 % çox – 1 791 vahid təşkil edib.

    Kommersiya qurumlarının 86,7 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb.

    Naxçıvan vergi ödəyiciləri

