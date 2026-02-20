Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıb
Biznes
- 20 fevral, 2026
- 15:13
Bu il fevralın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 54 536 vergi ödəyicisi olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən il fevralın 1-i ilə müqayisədə 7,3 % çoxdur.
Vergi ödəyicilərinin 94,7 %-i fiziki şəxslər, 5,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 7,4 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 5,4 % artıb.
Bu il yanvarın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 15,1 % çox – 1 791 vahid təşkil edib.
Kommersiya qurumlarının 86,7 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb.
Son xəbərlər
15:30
Energetika naziri: "Moldova "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" enerji dəhlizi layihəsində iştiraka açıqdır" - MÜSAHİBƏEnergetika
15:27
Sülh Şurasının əhəmiyyəti - Azərbaycan qlobal masada söz sahiblərindən biri kimi - ŞƏRHAnalitika
15:25
Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Dadaş Dadaşovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
15:25
Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribata ilk olaraq ermənilərin ANCA təşkilatının reaksiya verməsi təsadüfi deyil - RƏYXarici siyasət
15:21
"Sakramento" NBA-da tarixinin yeni antirekordunu müəyyənləşdiribKomanda
15:13
Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıbBiznes
15:11
"Fitch Solutions": Azərbaycan tədricən uzunmüddətli fiskal dayanıqlılığa keçirMaliyyə
15:08
Azərbaycan paraüzgüçüsü Belarusda iki qızıl medal qazanıbFərdi
15:03