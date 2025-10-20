İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Naxçıvanda sahibkarlara investisiya təşviqi sənədi verilib

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Naxçıvanda sahibkarlara investisiya təşviqi sənədi verilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında investisiya təşviqi mexanizmləri vasitəsilə sahibkarlığın inkişafına dəstək göstərilməsi məqsədilə 2 sahibkarlıq subyektinin 2 layihəsinə investisiya təşviqi sənədi və 4 təsdiqedici sənəd verilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, bununla da, 600,4 min manat dəyərində texnika, texnoloji avadanlıq və qurğular idxal zamanı tətbiq olunan vergi və rüsumlardan azad olunub. Təqdim edilən təsdiqedici sənədlər əsasında Çin və Türkiyədən müasir texnoloji avadanlıqlar idxal edilib.

    Bu layihələr hesabına 130 yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulur.

    Naxçıvan İqtisadiyyat Nazirliyi investisiya təşviqi sənədi

