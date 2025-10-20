Naxçıvanda sahibkarlara investisiya təşviqi sənədi verilib
Biznes
- 20 oktyabr, 2025
- 12:01
Naxçıvan Muxtar Respublikasında investisiya təşviqi mexanizmləri vasitəsilə sahibkarlığın inkişafına dəstək göstərilməsi məqsədilə 2 sahibkarlıq subyektinin 2 layihəsinə investisiya təşviqi sənədi və 4 təsdiqedici sənəd verilib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib.
Məlumata görə, bununla da, 600,4 min manat dəyərində texnika, texnoloji avadanlıq və qurğular idxal zamanı tətbiq olunan vergi və rüsumlardan azad olunub. Təqdim edilən təsdiqedici sənədlər əsasında Çin və Türkiyədən müasir texnoloji avadanlıqlar idxal edilib.
Bu layihələr hesabına 130 yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
13:09
Zelenski Makronla görüşəcəkDigər ölkələr
13:01
Foto
Azərbaycan bir sıra maliyyə institutları ilə tərəfdaşlığı genişləndirmək istəyirMaliyyə
12:59
AZAL təyyarəsinin sərnişinləri Pulkovoda məcburi enişdən sonra Bakıya yollanıblar - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:51
Foto
Azərbaycanın daha 5 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıbFərdi
12:45
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artıbEnergetika
12:40
İngiltərə klubunun yeni baş məşqçisinin kim olacağı açıqlanıbFutbol
12:40
Monqolustan Prezidenti Baş nazirin istefasına veto qoyubDigər ölkələr
12:39
Azər Maqsudov: Mərhumun ailəsi barışıq üçün məndən iki ədəd ikiotaqlı ev istəyibHadisə
12:35