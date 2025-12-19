Naxçıvanda mənşə sertifikatı verilməsi 34 % artıb
Biznes
- 19 dekabr, 2025
- 12:40
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə 449 mənşə sertifikatı verib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % çoxdur.
11 ay ərzində mənşə sertifikatlarının 343-ü "CT-1" formalı, 98-i "Ümumi" formalı, 8-i isə A formalı olub.
Son xəbərlər
13:22
TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıbSağlamlıq
13:22
Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
13:22
Rusiyanın Baş naziri Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
13:18
"Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıbEnergetika
13:17
Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıbSağlamlıq
13:17
Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdırDigər ölkələr
13:17
Ukrayna həmrəylik və praktiki dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
13:16
Bolqarıstanda Şuşa parkı açılacaqXarici siyasət
13:15