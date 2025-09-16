Naxçıvanda 8 ayda sahibkarlara 69 lisenziya verilib
Biznes
- 16 sentyabr, 2025
- 11:47
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi "ASAN xidmət" mərkəzləri vasitəsilə sahibkarlara 69 lisenziya verib.
Nazirlikdən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, həmin lisenziyaların hesabına dövlət büdcəsinə 29 705 manat vəsait ödənilib.
8 ayda yerli qurumların verdiyi 5 846 icazə reyestrdə qeydiyyata alınıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 dəfə çoxdur.
Son 1 ildə icazələrdən daxilolmaların məbləği isə 57,4 % artaraq 135 573 manat olub.
