KOBİA Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiymətini müzakirə edib
- 04 noyabr, 2025
- 15:27
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiyməti, subsidiyaların və pambıq yığımı üçün texnikanın verilməsini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə KOBİA məlumat yayıb.
Bildirilir ki, KOBİA-nın təşkilatçılığlı ilə baş tutan görüşdə həmçinin biznes fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi, kredit üçün əmlakın girov qoyulması, tikilinin istismara qəbul olunması və s. məsələlər ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, sahibkarların ehtiyacları və təklifləri dinlənilib, sualları cavablandırılıb.
Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə keçirilmiş tədbirdə rayonda pambıqçılıq, toxumçuluq, süd və süd məhsullarının istehsalı, heyvandarlıq kimi sektorlarda fəaliyyət göstərən 100-dən çox sahibkar, eləcə də aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər.
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmir Bağırov rayonda sahibkarlıq fəaliyyəti, biznesin inkişafı və investisiya qoyuluşu üçün imkanlar və dövlət dəstəyi tədbirləri barədə məlumat veriblər.
Qeyd olunub ki, Saatlı rayonunda kənd təsərrüfatı aparıcı yer tutur. Pambıqçılıq, taxılçılıq, bostançılıq, meyvəçilik və heyvandarlıq rayonun ənənəvi fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Saatlıda fəaliyyət göstərən emal və istehsal müəssisələri, soyuducu anbarlar və aqrolizinq bazası sahibkarlar üçün həm emal, həm də texnoloji təminat baxımından yeni imkanlar açır. Son illərdə Saatlı rayonunda həyata keçirilən infrastruktur layihələri rayonu regionun əhəmiyyətli iqtisadi mərkəzinə çevirib. Su və torpaq resursları, dövlət dəstəyi tədbirləri Saatlıda kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmət sahələrində biznes üçün əlverişli imkanlar yaradır. Bu potensialın reallaşdırılması üçün sahibkarlar KOBİA-ya müraciət edə bilərlər.